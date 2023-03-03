03 Mart 2023, Cuma
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Son dakika | YÖK Başkanı Erol Özvar'da katkı payı ve öğrenim ücreti açıklaması

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 03.03.2023 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
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Son dakika | YÖK Başkanı Erol Özvar’da katkı payı ve öğrenim ücreti açıklaması

Son dakika haberi...Olanüstü hal (OHAL) kapsamında yükseköretim alanında tedbirler getiren Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile depremden etkilenen öğrencilerden katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeleri alınmayacak.

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