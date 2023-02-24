MEB son dakika açıkladı! Öğretmenleri ilgilendiriyor, üçe çıkarıldı! Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay... OHAL ilan edilen...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen bölgelerde görev yapan öğretmenlerin mazeret tayini hakkı ikiden üçe çıkarıldı. Depremde yakınını kaybedenler ile bulunduğu ilde yakınının tedavisini yapamayacak olanlar da yer değişikliği isteyebilecek. İşte, MEB tarafından yapılan açıklamanın detayları!