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Haberler Galeri MEB son dakika açıkladı! Öğretmenleri ilgilendiriyor, üçe çıkarıldı! Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay... OHAL ilan edilen...

MEB son dakika açıkladı! Öğretmenleri ilgilendiriyor, üçe çıkarıldı! Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay... OHAL ilan edilen...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen bölgelerde görev yapan öğretmenlerin mazeret tayini hakkı ikiden üçe çıkarıldı. Depremde yakınını kaybedenler ile bulunduğu ilde yakınının tedavisini yapamayacak olanlar da yer değişikliği isteyebilecek. İşte, MEB tarafından yapılan açıklamanın detayları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.02.2023 13:32
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MEB son dakika açıkladı! Öğretmenleri ilgilendiriyor, üçe çıkarıldı! Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay... OHAL ilan edilen...

SON DAKİKA AÇIKLAMASI! Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmen ve MEB personeline ilişkin yeni karar aldı. Öğretmenleri yakından ilgilendiren konu hakkında son gelişmeler merak ediliyor. İşte, açıklamanın detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika açıkladı! Öğretmenleri ilgilendiriyor, üçe çıkarıldı! Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay... OHAL ilan edilen...

Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmen ve MEB personeline ilişkin yeni karar aldı.

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MEB son dakika açıkladı! Öğretmenleri ilgilendiriyor, üçe çıkarıldı! Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay... OHAL ilan edilen...

Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldı.

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MEB son dakika açıkladı! Öğretmenleri ilgilendiriyor, üçe çıkarıldı! Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay... OHAL ilan edilen...

Ayrıca, personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenler ile kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eş, çocuk, anne, baba) bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenler de yer değiştirme başvurusu yapabilecek.

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MEB son dakika açıkladı! Öğretmenleri ilgilendiriyor, üçe çıkarıldı! Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay... OHAL ilan edilen...

OHAL BÖLGESİNDE ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILIR?

OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmen ve MEB personeline dair açıklamada bulunuldu.