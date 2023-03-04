2.dönem kimler öğrenim ücreti ödemeyecek? Depremzede öğrencilerden harç ücreti alınacak mı? YÖK son dakika açıklaması

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMEYECEK!

Erol Özvar, bu kapsamda ailesi veya kendisi OHAL illerinde ikamet eden ve devlet üniversitesinde öğrenim görenler ile OHAL illerindeki devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden tüm öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceğini kaydetti. Özvar, katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyen öğrencilere ise ücretin yükseköğretim kurumlarınca iade edileceğini belirtti.