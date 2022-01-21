Son dakika: Yarıyıl tatili uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

Öğretmenlerimizden bir istirhamımız olmuştu, öğrencilere ödev verilmemesi yönünde. Öğrencilerimize bir ödev veriyorum, 18 milyon öğrencimizin bu yarıyıl tatilinde en az bir kitap okumaları. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum.