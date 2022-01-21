Son dakika: Yarıyıl tatili uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada yarıyıl tatilinin uzamayacağını, yüz yüze eğitimin kararlılıkla devam deceğini açıkladı. Öte yandan Bakan Özer, ilkokul öğrencilerine 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 1. yarıyıl karnelerini dağıttı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sömestr tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili soru üzerine son dakika açıklaması yaptı. Bakan Özer, bugün başlayacak yarıyıl tatilini uzatmayı gerektirecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.
YARIYIL TATİLİ UZAYACAK MI?
Bakan Özer açıklamasında şunları söyledi; Öğretmenlerimiz çok büyük fedakarlıklar gösterdiler. Maskelerle ders anlatmak kolay değil. Öğretmenlerimizi fedakarlıklarından dolayı ve aşılanma oranlarıyla topluma örnek oldukları için şükranlarımı sunuyorum.
Öğretmenlerimizden bir istirhamımız olmuştu, öğrencilere ödev verilmemesi yönünde. Öğrencilerimize bir ödev veriyorum, 18 milyon öğrencimizin bu yarıyıl tatilinde en az bir kitap okumaları. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum.
Biz bu süreçte bilimsel verilerle bir elektronik takip sistemi oluşturduk. Verilere bakarak konuşuyoruz. Şu an için tatili uzatmamız gereken bir durum yok. Aynı kararlılıkla okullarımızı açacağız.
KARNELER DAĞITILDI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Kavaklı İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı. Bakan Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin ile beraber öğrencilere 1. dönem karnelerini dağıtarak, 7 Şubat'ta sona erecek 2 haftalık tatilin ardından buluşacaklarını söyledi.
Öğrencilere karnelerini verirken hayallerindeki meslekleri soran Bakan Özer, öğrencilere yarıyıl tatilinde aileleri ile vakit geçirmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.
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