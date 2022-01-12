Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim mesajı: Kapalı okul yok

Türkiye'de son 20 yılda eğitimde bir devrim yaşandığını belirten Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin dört bir köşesinde okul öncesinden yükseköğretime kadar vatandaşların nitelikli eğitime erişimle ilgili devasa bir dönemin yaşandığını anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'un 2022 yatırımlarında en merkezi il olduğunu dile getirerek, "En fazla öğrencimizin, eğitim neferimizin olduğu bir il olan İstanbul'un tüm fiziki eksikliklerini 23 Nisan 2023'e kadar inşallah tamamlayacağız." dedi.