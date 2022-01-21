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YÖKDİL artık 81 ilde yapılacak

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 21.01.2022
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YÖKDİL artık 81 ilde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uygulanan YÖKDİL'in bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

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