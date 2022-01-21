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Onur belgesi kimlere verilir? 2022 onur belgesi kaç puanla alınır, ortalama kaç olmalı? Onur belgesi alma şartları...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Onur belgesi kimlere verilir? 2022 onur belgesi kaç puanla alınır, ortalama kaç olmalı? Onur belgesi alma şartları...

Onur belgesi nasıl, kaç puanla alınır? Milyonlarca öğrenci bugün karne heyecanı yaşıyor. 6 Eylül 2021'den bu yana yüz yüze eğitim gören öğrenciler, bugün karnelerini alarak yaklaşık 2 haftalık yarıyıl tatiline çıktılar. Karnelerin yanında belirli şartlar verilen 'onur belgesi' hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, onur belgesi kimlere verilir? 2022 onur belgesi kaç puanla alınır, ortalama kaç olmalı? Onur belgesi alma şartları nelerdir? İşte cevaplar...

Onur belgesi kimlere verilir? 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi tamamlandı ve 15 günlük tatil süreci başladı. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler ve velileri 'onur belgesi' hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Onur belgesinin hangi şartlarda verildiği merak edilirken, konu hakkında internet üzerinde araştırmalar hız kazandı. Peki, onur belgesi kimlere verilir? 2022 onur belgesi kaç puanla alınır, ortalama kaç olmalı? Onur belgesi alma şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

ONUR BELGESİ NASIL ALINIR, KİMLERE VERİLİR?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre onur belgesi şartları şu şekilde:

(1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,
gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Öğrenciler, yarın okullarında birinci dönem karne heyecanı yaşayacak.

Hafta sonu tatilinin ardından 24 Ocak'ta başlayacak yrıyıl tatili, 2 hafta sürecek ve 4 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaklaşık 3 aylık yaz tatiline girecek.

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