Son dakika: Okullarda ara tatil sonrası ders zili çaldı! Kovid 19 nedeniyle kaç sınıf kapalı?

KOVİD-19 NEDENİYLE 66 SINIF KAPALI

Bugün itibarıyla 850 bin sınıftan 66'sı Kovid-19 nedeniyle kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek.

En az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranı yüzde 93'e ulaştı. Eğitim sistemindeki öğretmen sayısının büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 milyon 116 bin öğretmene karşılık geliyor.