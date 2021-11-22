Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı’ndan flaş karar: Erken uyarı sistemi geliyor! MEB resmen duyurdu

DİJİTAL OKUR YAZARLIK DAHA DA ARTIRILACAK

Özer "Akademik açıdan desteklenmeye ihtiyacı olan öğrencilere yönelik akademik destek programının tasarlanması, uygulanması ile izlenmesi ve değerlendirilmesine destek sağlama konusunda iş birliği yapılması için mutabakata varılmıştır. Öğrencilerimize akademik açıdan destek sağlayabilmek için akademik destek paketi kapsamında tamamlayıcı eğitimler verilmesi; kaynak kitap, dijital materyal hazırlanması; dijital okuryazarlığın artırılması için çalışmalar yürütülmesi, öğrencilerimizin akademik açıdan izlenmesi ve değerlendirmenin yapılması gibi çalışmalar planlanmıştır" dedi.

Bakar Özer ayrıca, yüz yüze eğitim başladığında rehber öğretmen/psikolojik danışmanların koordinesinde öğretmenler aracılığıyla okul öncesinden 12. sınıfa kadar tüm öğrencilere "Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı" uygulandığını belirtti.