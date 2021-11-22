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AÖF sınavları online mı olacak? 2021-2022 AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

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Giriş Tarihi: 22.11.2021
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AÖF sınavları online mı olacak? 2021-2022 AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

AÖF sınavları online mı olacak? 2021-2022 AÖF sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Her yıl binlerce kişinin giriş yaptığı Açıköğretim Fakültesi (AÖF)’de ara sınavlar başlıyor. 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek AÖF vize sınav yerlerinin uzun süre açıklanmaması, akıllara sınavın uzaktan yapılıp yapılmayacağını getirdi. Peki; AÖF sınavları online mı olacak? İşte detaylar!

AÖF sınavları online mı olacak? AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Uzaktan eğitim alan binlerce öğrenci, Açıköğretim Fakültesi sınavlarının nasıl yapılacağını merak ediyor. Sınavlarda başarılı olmak için ter dökecek adaylar; 27-28 Kasım tarihlerinde sınava giriş yapacak. Merak edilen konulardan birisi ise AÖF sınav yerleri oldu. Peki; AÖF sınavları online mı olacak?

AÖF SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi'nden sınavların yüz yüze mi yoksa online mı olup olmayacağına yönelik bir açıklama henüz yapılmadı. Sınav giriş yerlerinin, sınavlara bir hafta kala açıklanması bekleniyordu. Ancak henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

AÖF'TEN SINAV AÇIKLAMASI!

2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav kapsamında aşağıda belirtilen İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı klasik sınavları 23-25 KASIM 2021 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.

Konu ile ilgili sorunlarınız için AÖF Staj ve Uygulama Koordinatörlüğünün iolpmerkez@anadolu.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz. Sınav girişinizi https://mergen.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci T.C. kimlik bilginiz ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

AÖF BAŞARI NOTU NEDİR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.

Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.

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