AÖF sınavları online mı olacak? 2021-2022 AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

AÖF SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi'nden sınavların yüz yüze mi yoksa online mı olup olmayacağına yönelik bir açıklama henüz yapılmadı. Sınav giriş yerlerinin, sınavlara bir hafta kala açıklanması bekleniyordu. Ancak henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.