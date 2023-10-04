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Son dakika | Öğretmenlere kariyer sınavı çevrimiçi

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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Son dakika | Öğretmenlere kariyer sınavı çevrimiçi

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, güncellenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlandı. 19 Kasım tarihindeki Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı çevrim içi olarak yapılacak.

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