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İlk ara tatil ne zaman, kasım ayının kaçında? 2023-2024 MEB 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ara tatil tarihleri belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2023
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İlk ara tatil ne zaman, kasım ayının kaçında? 2023-2024 MEB 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ara tatil tarihleri belli oldu mu?

2023-2024 eğitim öğretim yılı 19 milyon öğrenciyle heyecanla başladı ve öğrencilerin tatil planları şimdiden merak konusu oldu. İlk ara tatil olan kasım tatili, öğrenciler için dinlenme ve enerji toplama fırsatı sunacak. Kasım tatili, genellikle okullarda bir haftalık bir ara tatil olarak düzenlenir ve öğrencilere nefes alma şansı verir. İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri...

2023-2024 eğitim öğretim yılı 19 milyon öğrenciyle heyecanla başladı ve öğrencilerin tatil planları şimdiden merak konusu oldu. İlk ara tatil olan kasım tatili, öğrenciler için dinlenme ve enerji toplama fırsatı sunacak. Kasım tatili, genellikle okullarda bir haftalık bir ara tatil olarak düzenlenir ve öğrencilere nefes alma şansı verir. İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayınlandı. Takvimler beraber ara tatil, sömestr ve okulların kapanacağı tarihler de belli oldu.

Buna göre Kasım ara tatili; 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

SÖMESTER (YARIYIL) TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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