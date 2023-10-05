GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023? KYK burs başvuru tarihi açıklandı mı, ödemeler ne kadar olacak?
"GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) takvimi ile KYK burs ve kredi başvuru tarihleri milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Yurt sonuçlarının açıklanması ardından beklenen burs ve kredi için araştırmalar hız kazandı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023? KYK burs başvuru tarihi açıklandı mı, ödemeler ne kadar olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite dönemi boyunca devlet desteği almak istyeyen öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanacak bursu araştırıyor. İşte konu hakkında detaylar...
KYK BURS-KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yıl da başvuruların ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.
Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde eklenecektir.
KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?
• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
• Amatör milli sporcu olan öğrenciler
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- GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023? KYK burs başvuru tarihi açıklandı mı, ödemeler ne kadar olacak?
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