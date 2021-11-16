Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den meslek liseleri açıklaması: İlk 10 ayda geçen yılın gelirini aştı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 yılının ilk 10 ayında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 540 milyon liraya ulaştı. Böylece 2021 yılının ilk 10 ayında elde edilen gelir, 2020 yılının tamamında elde edilen geliri aşmış oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, mesleki eğitimde yaptıkları dönüşümün eğitim, üretim, istihdam döngüsünü güçlendirmeye yönelik olduğunun altını çizerek, "Bu kapsamda attığımız adımlardan bir tanesi de döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmak. 2021 yılının ilk 10 ayında 2020 yılının aynı dönemine göre üretimden elde edilen geliri yüzde 61 artırarak 540 milyon liraya ulaştık. İlk 10 ayda elde edilen gelir 2020 yılında elde edilen geliri aştı. 2021 yılı sonunda daha büyük oranda artış yapmayı hedefliyoruz" dedi.



Bakan Özer, 2021 yılının ilk 10 ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk 3 ilin İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu vurgulayarak, "Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul'da 72 milyon 361 bin lira, Ankara'da 53 milyon lira ve İzmir'de 28 milyon 195 bin liralık gelir elde edildi" açıklamasında bulundu.



Okullar bazında yapılan üretim sırlamasında 10 milyon 945 bin liralık üretimle İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken, Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10 milyon 237 bin liralık üretimle ikinci, Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9 milyon 407 bin liralık üretimle üçüncü oldu.

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