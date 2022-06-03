LGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? LGS'ye girerken yanınızda neler bulunabilir? Akbil, para, kemer...
LGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS sınavı öncesinda adaylar yanında bulunması gerekenlerin listesini merak ediyor. MEB tarafından konu hakkında detaylı çekilde açıklama aylar öncesinde gelmişti. Peki, LGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? LGS'ye girerken yanınızda neler bulunabilir? Akbil, para, kemer...
LGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? LGS'ye girerken yanınızda neler bulunabilir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar, yanlarında bulundurmamaları gereken eşyalar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda, LGS sınavına para ve kemerle giriliyor mu? sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Peki, LGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? LGS'ye girerken yanınızda neler bulunabilir? Akbil, para, kemer...
LGS'YE GİRERKEN YANIMIZDA BULUNMASI GEREKENLER NELER, KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli- kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
LGS SINAVINA ESKİ KİMLİKLE GİRİLİR Mİ?
Kimlik belgesinde öğrencinin TC kimlik numarasının yazması yeterli. Ayrıca öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu karekodlu geçici kimlik belgesi/TC kimlik kartı talep belgesi ile sınava girebilecek.
LGS'DE YASAK OLAN EŞYALAR
Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç,çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları iledepolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye,küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar,databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınavaalınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiğigerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.
Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.
LGS NE ZAMAN?
Merkezi Sınav, 05 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
LGS sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2022 Cuma günü e okul sistemi üzerinden erişime açıldı.
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