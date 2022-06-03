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Son dakika: Öğretmenlerin 2022 yer değiştirme takvimi yayımlandı! MEB'den flaş açıklama

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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Son dakika: Öğretmenlerin 2022 yer değiştirme takvimi yayımlandı! MEB’den flaş açıklama

Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin 2022 yer değiştirme takvimini ilan etti. Buna göre; il içi yer değiştirme başvuruları, iller arası yer değiştirme başvuruları ve mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları için tarih verildi.

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları ile ilgili flaş bir duyuru yaptı.

MEB tarafından öğretmenlerin 2022 yılındaki il içi istek, iller arası istek ve zorunlu çalışma yükümlülüğü, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme takvimi duyuruldu.

Buna göre il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı, 19 Temmuz'da olacak.

İSTEĞE BAĞLI DURUMLAR

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

TERCİH VE ONAY TAKVİMİ

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak.

ATAMA İLANI

Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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