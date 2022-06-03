Son dakika: Öğretmenlerin 2022 yer değiştirme takvimi yayımlandı! MEB'den flaş açıklama
Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin 2022 yer değiştirme takvimini ilan etti. Buna göre; il içi yer değiştirme başvuruları, iller arası yer değiştirme başvuruları ve mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları için tarih verildi.
SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları ile ilgili flaş bir duyuru yaptı.
MEB tarafından öğretmenlerin 2022 yılındaki il içi istek, iller arası istek ve zorunlu çalışma yükümlülüğü, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme takvimi duyuruldu.
Buna göre il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı, 19 Temmuz'da olacak.
İSTEĞE BAĞLI DURUMLAR
İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.
TERCİH VE ONAY TAKVİMİ
Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak.
ATAMA İLANI
Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Dikey Geçiş Sınavı takvimi belli oldu mu?
- LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Liseye Giriş Sınavı (LGS) sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi
- Şartlar belli oldu: Kira yardımı kimlere yapılacak? 2022 Banka kredi faiz desteği nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır?
- LGS giriş belgesi nasıl alınır? 2022 LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? Liseye Giriş Sınavı belgesi çıkarma ekranı!
- Ankara toz bulutu son dakika: Kum fırtınası (toz fırtınası) ne zaman bitecek? Toz taşınımı nedir, nasıl oluşur?
- Koronayla bağlantılı yüzde 100 ölümle sonuçlanıyor! İstanbul'da yeni salgın: 700 kedi öldü
- Uzman öğretmenlik başvuru ne zaman bitiyor? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı?
- Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup milli maç hangi kanalda yayınlanacak?
- e-Okul BİLSEM sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgesi nereden alınır?
- Tabloya bak maaşını öğren! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon sonrası...
- Mayıs ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER