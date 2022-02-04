7 Şubat’ta okullar açılacak mı, ertelendi mi? 2022 ikinci dönem ara tatil öne mi çekildi? MEB son açıklamalar...

7 Şubat'ta okullar açılacak mı? Milyonlarca öğrenci ve öğretmen, 24 Ocak 2022 tarihinde yarıyıl tatiline çıktı. MEB takvimine göre, bugün sona erecek olan yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönemin 7 Şubat'ta başlaması planlanıyor. Son günlerde Omicron varyantı kaynaklı vaka artışları nedeniyle gözler okulların açılma takvimine çevrildi. Peki, 7 Şubat'ta okullar açılacak mı, ertelendi mi? 2022 ikinci dönem ara tatil öne mi çekildi? İşte son gelişmeler...

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL ÖNE Mİ ÇEKİLDİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu an için yarıyıl tatilini bir hafta öne almak veya bir hafta sonuna ilave etmekle ilgili herhangi bir planlamamız yok. Sadece süreci yakından takip ediyoruz." dedi.