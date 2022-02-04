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7 Şubat'ta okullar açılacak mı, ertelendi mi? 2022 ikinci dönem ara tatil öne mi çekildi? MEB son açıklamalar...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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7 Şubat’ta okullar açılacak mı, ertelendi mi? 2022 ikinci dönem ara tatil öne mi çekildi? MEB son açıklamalar...

Okulların açılmasına kısa süre kala gözler ara tatil takvimine çevrildi. Omicron varyantı kaynaklı vaka artışı nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı, ara tatilin öne çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konu hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, 7 Şubat'ta okullar açılacak mı, ertelendi mi? 2022 ikinci dönem ara tatil öne mi çekildi? İşte ikinci dönem ile ilgili tüm detaylar...

7 Şubat'ta okullar açılacak mı? Milyonlarca öğrenci ve öğretmen, 24 Ocak 2022 tarihinde yarıyıl tatiline çıktı. MEB takvimine göre, bugün sona erecek olan yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönemin 7 Şubat'ta başlaması planlanıyor. Son günlerde Omicron varyantı kaynaklı vaka artışları nedeniyle gözler okulların açılma takvimine çevrildi. Peki, 7 Şubat'ta okullar açılacak mı, ertelendi mi? 2022 ikinci dönem ara tatil öne mi çekildi? İşte son gelişmeler...

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL ÖNE Mİ ÇEKİLDİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu an için yarıyıl tatilini bir hafta öne almak veya bir hafta sonuna ilave etmekle ilgili herhangi bir planlamamız yok. Sadece süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

7 ŞUBAT'TA OKULLAR AÇILACAK MI, ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılma tarihi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz."

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaklaşık 3 aylık yaz tatiline girecek.

LİSE VE ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA MÜJDE

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni uygulanmaya başlanacak istihdam garantili mesleki eğitim programının detaylarını açıkladı. Lise ve üzerinde bir eğitime sahip olanlar, talep etmeleri durumunda garantili bir şekilde mesleki eğitim tamamlama programlarına dahil edileceğini duyurdu.

Bakan Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezi programının 6-8 ay gibi kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Bakan Özer amaçlarının "Buraya lise, üniversite mezunlarından katılımını, eğitimin tamamen eleman ihtiyacını karşılamak isteyen sektörler tarafından verilmesini ve başarılı olanların 6 ay sonra, mezun oldukları zaman da istihdamını sağlamak." olduğunu açıkladı.

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