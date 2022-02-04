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Nakiller ne zaman açılacak 2022? MEB 2. dönem lise nakil başvuruları başladı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2022
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Nakiller ne zaman açılacak 2022? MEB 2. dönem lise nakil başvuruları başladı mı?

Nakiller ne zaman açılacak 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı nakil işlemleri ile ilgili son dakika gelişmeleri öğrencilerin gündeminde. 2. dönem ortaöğretim nakil süreci rakip ediliyor. Tatil bitimine kısa süre kala lise nakil tarihleri merak ediliyor. İşte, nakiller ne zaman açılacak 2022? MEB 2. dönem lise nakil başvuruları başladı mı?

Nakiller ne zaman açılacak 2022? MEB 2. dönem lise nakil başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından gerçekleştirilen nakil işlemleri, Anadolu Lisesi'nden Meslek Liselerine, Meslek'ten ise Anadolu Liselerine yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek nakil açıklaması için son dakika bekleniyor. İşte, Nakiller ne zaman açılacak 2022? MEB 2. dönem lise nakil başvuruları başladı mı?

MEB 2. DÖNEM LİSE NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği ortaöğretim nakil süreci için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir tarih verilmedi.

Bakanlık tarafından yapılan nakil işlemlerine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37'nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;

• Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.

• Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır. Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

• Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.

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