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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun eğitim alanında tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. İşte Bakan Özer'in paylaşımı...

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