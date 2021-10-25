Son dakika: Okul öncesi eğitimde yeni dönem! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer detaylarını anlattı

EŞİTSİZLİK ANAOKULUNA ERİŞİMDE BAŞLIYOR

* Neden okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmayı hedeflediniz?

Eğitimdeki eşitsizlikler okul öncesi eğitime erişimde başlıyor. Okul Öncesi Eğitim alan ve alamayan öğrencilerin ilkokula başladıklarındaki hazır bulunuşlarında önemli farklar ortaya çıkıyor. Eğer bu farklar telafi edilemezse eğitim seviyesi arttıkça bu farklar da giderek artıyor. Ve en sonunda okullararası başarı farkları olarak isimlendirilen önemli bir problemle yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle okul öncesi eğitime tüm çocuklarımızın kolaylıkla erişebilir olması eğitimde fırsat eşitliği için oldukça önemli.

YAŞ GRUPLARINDA FARK BÜYÜK

* Şu anda okul öncesi eğitime erişim ne durumda?

Ülkemizde eğitimle ilgili tüm konularda olduğu gibi bu konuda da çok önemli mesafeler alındı. Okul öncesi eğitime erişim özellikle 5 yaş grubunda oldukça yükseldi. 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 78'ler civarında. Ancak 3 ve 4 yaş gruplarında hâlâ çok düşük. Örneğin 3 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 14 iken 4 yaş grubunda bu oran yüzde 35'ler seviyesinde. Dolayısıyla bu oranları yükseltmemiz gerekiyor. Bu yöndeki çalışmalarımızı ve planlamalarımızı tamamladık.