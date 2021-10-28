MEB Bilgi Yarışması saat kaçta? 29 Ekim 2021 MEB Bilgi Yarışması ödülleri nelerdir, başvuru nasıl yapılır?
29 Ekim 2021 MEB Bilgi Yarışması saat kaçta? MEB Bilgi Yarışması ödülleri nelerdir? MEB Bilgi Yarışması başvuru nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel liseler arası çevrim içi bilgi yarışması düzenleniyor. Yarışmada başarılı olacak öğrencilere birçok ödül verilecek. Peki; 2021 MEB Bilgi Yarışması saat kaçta? MEB Bilgi Yarışması ödülleri nelerdir, başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar!
MEB Bilgi Yarışması saat kaçta? MEB Bilgi Yarışması ödülleri nelerdir? 29 Ekim 2021 MEB Bilgi Yarışması başvuru nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek Bilgi Yarışması'nda başarılı olan öğrencilere ödüller verilecek. Öğrenciler yarışma saatine 15 dakika kala başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. İşte; MEB Bilgi Yarışması hakkında merak edilen bilgiler…
MEB BİLGİ YARIŞMASI SAAT KAÇTA?
Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen yarışmaya başvurular 21 Ekim 2021 tarihi itibarıyla başlamış olup, yarışma saatine 15 dakika kalana kadar devam edecektir.
Öğrenciler, ogm.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden başvurarak katılabilecektir.
Yarışma sonuçları 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 21.00'de ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.
KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza (MEB) bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.
https://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular, yarışma saatine kadar devam edecektir. Yarışmaya katılmak için başvuru yapmak şarttır.
Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla https://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.
Yarışma, 20 sorudan oluşacaktır ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniyedir
Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.
Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Değerlendirme sürecini Merkez Yürütme Komisyonu yürütecektir.
Yarışma için hazırlanan sistemden alınan istatistikler Merkez Yürütme Komisyonu tarafından incelenerek dereceye girenler tespit edilecek ve sonuçlar tutanak altına alınacaktır.
Eşit sayıda doğru cevap veren öğrenciler arasında daha kısa sürede yarışmayı tamamlayan öğrenci başarılı sayılacaktır.
İnceleme sonucu ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam etmediği tespit edilenler değerlendirmeye alınmayacak, ödül kazanmaları durumunda ödülleri bir sonraki katılımcıya aktarılacaktır.
BİLGİ YARIŞMASI ÖDÜLÜ
1. ye Fotoğraf Makinesi ve Plaket
2. ye Bisiklet ve Plaket
3. ye Akıllı Saat ve Plaket
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