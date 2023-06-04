Son dakika | LGS sınavı başladı! Yüzbinlerce genç ter döküyor
Son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav başladı.
İki oturumda düzenlenecek sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek.
Merkezi sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştiriliyor.
Merkezi sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Deprem bölgesindeki 256 bin civarındaki öğrenciden 67 bini, kendi talepleriyle 71 ilde sınava girecek. Geriye kalan tüm öğrencilerin sınav başvurusu, merkezi olarak yapıldı.
İLK OTURUMDA SÖZEL DERSLERDEN SORULAR YANITLANACAK
Sınavın saat 09.30'da başlayan sözel oturumunda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.
Saat 11.30'da başlayacak, matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.
LGS merkezi sınavına isteyen öğrenciler giriyor. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MİT Başkanı kim olacak 2023? Yeni MİT müsteşarı kim oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında? Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan nereli? İşte hayatı...
- Mehmet Fatih Kacır kimdir? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kimdir, kaç yaşında? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar nereli? İşte kariyeri...
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat kimdir? Ömer Bolat kaç yaşında, mesleği nedir? İşte kariyeri...
- Osman Aşkın Bak kimdir? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri...
- Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin nereli? İşte kariyeri
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu kimdir, kaç yaşında? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu nereli? İşte kariyeri...
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan kimdir, kaç yaşında? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan nereli? İşte kariyeri...
- Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mahinur Özdemir Göktaş ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ali Yerlikaya ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...
- Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yılmaz Tunç ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...