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Haberler Eğitim Haberleri LGS TABAN-TAVAN PUANLARI 2023! Kaç puanla hangi liseye gidilir? 250, 300, 350, 400, 450, 500 puanla hangi liseye girilir? Anadolu, Fen, İmam Hatip, Meslek lisesi...

LGS TABAN-TAVAN PUANLARI 2023! Kaç puanla hangi liseye gidilir? 250, 300, 350, 400, 450, 500 puanla hangi liseye girilir? Anadolu, Fen, İmam Hatip, Meslek lisesi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2023 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
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LGS TABAN-TAVAN PUANLARI 2023! Kaç puanla hangi liseye gidilir? 250, 300, 350, 400, 450, 500 puanla hangi liseye girilir? Anadolu, Fen, İmam Hatip, Meslek lisesi...

"LGS kaç puanla hangi liseye girilir?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. ÖSYM tarafından düzenlenen LGS, 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav heyecanlı bekleyiş sürerken öğrenciler, puan hesaplamaları yapmaya başladı. Peki, 250, 300, 350, 400, 450, 500 puanla hangi liseye girilir? İşte 2023 LGS tavan ve taban puanları...

"LGS kaç puanla hangi liseye girebilirim?" sorusunun cevabı milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanıyor. 8. sınıf öğrencisinin katılım sağlayacağı Liselere Geçiş Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4 Haziran Pazar günü yapılacak sınavda, gitmek istedikleri okulları belirleyen öğrenciler, liselerin tavan ve taban puanlarını sorguluyor. Peki, 250, 300, 350, 400, 450, 500 puanla hangi liseye girilir?

LGS SINAVI HAKKINDA!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Saat 10.45'te sona erecek olan oturumun ardından ara verilecek. 45 dakikalık aradan sonra ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak. Sınavın son oturumu olan 2. oturum ise saat saat 12.50'de bitecek.

LGS BARAJ PUANI KAÇ? LGS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

İyi bir liseye yerleşmek için LGS'den en az 450 puan alınması gerekirken yüzde 2'lik dilime girilmesi gerekiyor. Buna karşın, yüzde 7'lik dilimlere kadar da tercih edilen liseler bulunmaktadır.

2005 yılında Bakanlık, değişiklikler çerçevesinde LGS'ye ilk kez baraj uygulamasını koymuştu. Buna göre, LGS'yi kazanmak için 100-500 aralığına çekilen OKS-TM ve OKS-MF puan türlerinin en az birinden 160 puan almış olmak gerekiyordu.

KAÇ PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR?

25, 300, 350 puanla hangi liseye gidilebileceğini öğrenmek için 2022 yılının taban yerleşme puanlarına bakmak gerekiyor. İşte, il il taban ve tavan puanları...

2022 YILININ TABAN-TAVAN PUANLARI

LGS TABAN PUANLARI 2023

Lise taban ve taban puanları hakkında geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

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