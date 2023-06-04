"LGS ilk ve ikinci oturum kaçta başlıyor, bitiyor? LGS 1. ve 2. oturum saatleri neler?" sorularının cevapları araştırılan konular ararasında yer alıyor. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 4 Haziran Pazar günü sınav gerçekleştirecek. Binlerce genç de iki oturumdan oluşan sınav öncesi bazı soruların cevaplarını merak ediyor. Peki, LGS ilk ve ikinci oturum kaçta başlıyor, bitiyor? LGS 1. ve 2. oturum saatleri neler?