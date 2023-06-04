LGS ilk ve ikinci oturum kaçta başlıyor, bitiyor? LGS 1. ve 2. oturum saatleri neler?
"LGS ilk ve ikinci oturum kaçta başlıyor, bitiyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4 Haziran Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı gerçekleştirilecek. Sınav, sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşacak. Peki, LGS ilk ve ikinci oturum kaçta başlıyor, bitiyor? LGS 1. ve 2. oturum saatleri neler?
"LGS ilk ve ikinci oturum kaçta başlıyor, bitiyor? LGS 1. ve 2. oturum saatleri neler?" sorularının cevapları araştırılan konular ararasında yer alıyor. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 4 Haziran Pazar günü sınav gerçekleştirecek. Binlerce genç de iki oturumdan oluşan sınav öncesi bazı soruların cevaplarını merak ediyor. Peki, LGS ilk ve ikinci oturum kaçta başlıyor, bitiyor? LGS 1. ve 2. oturum saatleri neler?
LGS ARASI KAÇ DAKİKA?
4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS iki oturumdan oluşuyor. Sınavın birinci oturumu olan sözel sınavları saat 09:30'da başlayacak. İkinci oturum olan sayısal sınav ise saat 11.30'da başlayacaktır.
Saat 10.45'te sona erecek olan 1. oturumun ardından ara verilecek. 45 dakikalık aradan sonra 2. oturum saat 11.30'da başlayacak.
LGS SINAV ARASINDA DIŞARI ÇIKILIR MI?
LGS oturumları arasında 45 dakikalık mola yer alıyor. Saat 10.45 ile 11.30 arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.
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- LGS ilk ve ikinci oturum kaçta başlıyor, bitiyor? LGS 1. ve 2. oturum saatleri neler?
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