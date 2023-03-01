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Son dakika: Gaziantep Valiliğinden öğrencilere okul nakil işlemi ve burs duyurusu! Gaziantep'te okullar ne zaman açılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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Son dakika: Gaziantep Valiliğinden öğrencilere okul nakil işlemi ve burs duyurusu! Gaziantep’te okullar ne zaman açılacak?

Son dakika | Gaziantep Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki lise ve ortaokul öğrencilerinin Gaziantep'teki pansiyonlu okullara nakil yaptırabileceklerini açıkladı. Diğer yandan Vali Gül, ilde okulların açılacağı tarihi duyurarak öğrencilere burs imkânının sağlanacağını aktardı. İşte detaylar...

Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerimizden biri de Gaziantep'ti.

Bu kapsamda eğitim ve öğretime ara verilen il ile dair Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Gül yaptığı paylaşımda, Gaziantep'teki okulları 13 Mart itibarıyla açmayı planladıklarını belirtti.

NAKİL İŞLEMİ VE BURS DUYURUSU

Gül, paylaşımında, "İslahiye ve Nurdağı'nda okuyan lise ve ortaokul öğrencilerimizden il merkezimizdeki pansiyonlu okullarda okumak isteyenlerin nakillerini kabul edip burs vereceğiz. İsteyenler Milli Eğitim Müdürlüklerine müracaat etsin lütfen." ifadelerine yer verdi.

Adana, Gaziantep okullar ne zaman? ADANA, GAZİANTEP OKULLAR NE ZAMAN?

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