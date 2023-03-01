AÖF Bahar Dönemi Takvimi 2023 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıtları için son 1 gün! Sınavlar online mı yüz yüze mi yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi kayıtları 13 Şubat'ta başladı. Son bir gün kala öğrenciler AÖF ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Ayrıca üniversite depremzede öğrenciler kayıt yenileme sürecinde işlemlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebileceğini duyurdu. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF sınavları yüz yüze mi online mı?
AÖF sınavları online mı sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki yıkıcı depremin ardından üniversiteler kısmi olarak online eğitime geçiş yaptı. AÖF sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı gündemde yer almaya devam ediyor. Peki AÖF sınavları online mı? AÖF kayıtları bitti mi, ne zaman bitecek?
AÖF UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde; "Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERDEN KAYIT ÜCERTİ ALINMAYACAK
Üniversite yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden 2022-2023 Bahar Döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır." dedi.
SON GÜN NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni AÖF kayıt yenileme tarihleri takvimini paylaştı.
Yapılan açıklamada, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Kayıt yenileme işlemleri; 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı ve 2 Mart 2023 Perşembe günü saat 22.00'da sona erecek.
AÖF ONLINE MI YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamında yapılan sınavlar ile benzerlik gösteriyor.
Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilir. Bu soruların cevaplanması için ise 30 dakika sınav süresi verilmektedir.
Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası/şifre veya e-Devlet seçeneğiyle giriş yapılabilir.
Sınavlarda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Sınavların yüz yüze veya online olması ders geçme alt sınırını etkilemiyor.
BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi daha önce yayınladığı 2022-2023 AÖF bahar dönemi sınav takvimiyle sınav tarihlerini paylaşmıştı. Takvim doğrultusunda ara sınavlar 15 - 16 Nisan, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek
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- AÖF Bahar Dönemi Takvimi 2023 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıtları için son 1 gün! Sınavlar online mı yüz yüze mi yapılacak?
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