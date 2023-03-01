AÖF Bahar Dönemi Takvimi 2023 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıtları için son 1 gün! Sınavlar online mı yüz yüze mi yapılacak?

AÖF sınavları online mı sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki yıkıcı depremin ardından üniversiteler kısmi olarak online eğitime geçiş yaptı. AÖF sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı gündemde yer almaya devam ediyor. Peki AÖF sınavları online mı? AÖF kayıtları bitti mi, ne zaman bitecek?

AÖF UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde; "Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır.