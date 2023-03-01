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Haberler Galeri MEB Mart takvimi BELLİ OLDU! Adana, Osmaniye, Gaziantep... Lise, ortaokul, ilkokul ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar son durum ne?

MEB Mart takvimi BELLİ OLDU! Adana, Osmaniye, Gaziantep... Lise, ortaokul, ilkokul ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar son durum ne?

Okulların açılış tarihine ilişkin detaylar araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuya ilişkin açıklama yaparak tarihleri açıkladı. 71 ilde 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci dönem dersleri başlamıştı. Geri kalan 10 ilde ise deprem sonrası ders başlangıç tarihi ileriye atıldı. Peki lise, ortaokul, ilkokul ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar açıldı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2023 12:19
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MEB Mart takvimi BELLİ OLDU! Adana, Osmaniye, Gaziantep... Lise, ortaokul, ilkokul ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar son durum ne?

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Türkiye asrın felaketiyle sarsılırken alınan önlemler dahilinde depremden en çok etkilenen 10 ilde okulların açılışı ertelendi. MEB tarafından Mart ayı il il okulların açılış tarihleri açıklandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB Mart takvimi BELLİ OLDU! Adana, Osmaniye, Gaziantep... Lise, ortaokul, ilkokul ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar son durum ne?

DEPREM BÖLGESİNDE DERS ZİLİ NE ZAMAN ÇALACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 40 bini aşkın can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı şekilde etkilediği 10 ilde eğitim öğretime ne zaman başlanacağına ilişkin açıklama yaptı.

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MEB Mart takvimi BELLİ OLDU! Adana, Osmaniye, Gaziantep... Lise, ortaokul, ilkokul ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar son durum ne?

Bakan Özer, deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde, sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacaklarını belirtti.

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MEB Mart takvimi BELLİ OLDU! Adana, Osmaniye, Gaziantep... Lise, ortaokul, ilkokul ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar son durum ne?

Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim ve öğretime 1 Mart'ta başlayacak.

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MEB Mart takvimi BELLİ OLDU! Adana, Osmaniye, Gaziantep... Lise, ortaokul, ilkokul ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar son durum ne?

Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de 13 Mart'ta,