HaberlerGaleriMEB Mart takvimi BELLİ OLDU! Adana, Osmaniye, Gaziantep... Lise, ortaokul, ilkokul ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar son durum ne?
MEB Mart takvimi BELLİ OLDU! Adana, Osmaniye, Gaziantep... Lise, ortaokul, ilkokul ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar son durum ne?
Okulların açılış tarihine ilişkin detaylar araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuya ilişkin açıklama yaparak tarihleri açıkladı. 71 ilde 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci dönem dersleri başlamıştı. Geri kalan 10 ilde ise deprem sonrası ders başlangıç tarihi ileriye atıldı. Peki lise, ortaokul, ilkokul ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar açıldı mı?