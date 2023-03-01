MEB Mart takvimi BELLİ OLDU! Adana, Osmaniye, Gaziantep... Lise, ortaokul, ilkokul ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar son durum ne?

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Türkiye asrın felaketiyle sarsılırken alınan önlemler dahilinde depremden en çok etkilenen 10 ilde okulların açılışı ertelendi. MEB tarafından Mart ayı il il okulların açılış tarihleri açıklandı. İşte konuya ilişkin detaylar...