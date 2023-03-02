MSÜ 2023 Geç Başvuru EKRANI | Son 4 gün! Sınav ücreti ne kadar, kaç TL? Şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılır?

MSÜ sınavına hazırlanan adaylar için geç başvurular başladı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile ilgili detaylar öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. ÖSYM merakla beklenen duyuruyu yaparak 1 Mart itibarıyla geç başvuruların başladığını duyurdu. Peki MSÜ geç başvurular ne zaman, hangi tarihte? Başvuru ücreti ne kadar?

MSÜ 2023 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem Türkiye'deki birçok sınavı etkiledi. Milli Savunma Bakanlığı 2023 yılında yapılacak MSÜ başvuruları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada 2023-MSÜ geç başvuru tarihinin ÖSYM Başkanlığınca 1-6 Mart 2023 olarak değiştirildiği duyuruldu.