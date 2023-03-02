MSÜ 2023 Geç Başvuru EKRANI | Son 4 gün! Sınav ücreti ne kadar, kaç TL? Şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılır?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2023 sınavı için geç başvurular başladı. Başvuru sürecini kaçıran ya da aks ilik yaşayan adaylar için son şans olan geç başvurulara dair detaylar araştırılıyor. Peki MSÜ 2023 geç başvurular başladı mı, ne zaman bitiyor? ÖSYM tarafından duyurulan MSÜ sınavına ilişkin detaylar haberimizde...
MSÜ sınavına hazırlanan adaylar için geç başvurular başladı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile ilgili detaylar öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. ÖSYM merakla beklenen duyuruyu yaparak 1 Mart itibarıyla geç başvuruların başladığını duyurdu. Peki MSÜ geç başvurular ne zaman, hangi tarihte? Başvuru ücreti ne kadar?
MSÜ 2023 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem Türkiye'deki birçok sınavı etkiledi. Milli Savunma Bakanlığı 2023 yılında yapılacak MSÜ başvuruları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada 2023-MSÜ geç başvuru tarihinin ÖSYM Başkanlığınca 1-6 Mart 2023 olarak değiştirildiği duyuruldu.
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
MSÜ başvuru ücreti 2023 yılında 130 TL olarak belirlendi. Adayların geç başvuru yapma durumunda ise ücret yüzde 50 olarak artıyor. Yani MSÜ geç başvuru ücreti 260 TL olarak yapılacak.
SINAV HANGİ TARİHTE?
MSÜ sınav tarihi de değiştirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Milli Savunma Üniversitesi sınavı 2 Nisan 2023'te yapılacak.
MSÜ SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Henüz sınava başvuru yapmamış adaylar 1-6 Mart tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaparak başvurularını iletebilecek. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, sınav ücretini yatırarak sınavlara katılabilecek. Sınav ücretini yatırmayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
MSÜ SINAVI DETAYLARI
Bu sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;
1. Harp Okulları için;
a. 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir.
b. 2023-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.
2. Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.
Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
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