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Son dakika | Deprem bölgesindeki okullarda telafi eğitimi! Bakan Özer açıkladı! Tarih belli oldu

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 24.04.2023 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
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Son dakika | Deprem bölgesindeki okullarda telafi eğitimi! Bakan Özer açıkladı! Tarih belli oldu

Son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Deprem bölgesi) 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız."

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