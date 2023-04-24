AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise online, yüz yüze mi yapılacak?
"AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lise eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavlarına online katılım sağlayacaklar. Peki, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise online, yüz yüze mi yapılacak?
"AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise online, yüz yüze mi yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB duyurusu ile AÖL sınavlarının nisan ayında başlayacağı bildirildi. Online (çevrim içi) sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye bildirilecektir. Peki, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise online, yüz yüze mi yapılacak?
AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.
Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LİSTE DEĞİŞİYOR! Akaryakıta indirimin eli kulağında! Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 24 Nisan akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir...
- AÖF VİZE SONUÇLARI SORGULA! Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı mı? aosogrenci.anadolu.edu.tr
- Mazot ve gübre desteği zamlı ödemeler yattı mı? Ziraat Bankası Nisan - Mayıs ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?
- 23 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi yapım birinci oldu?
- AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise online, yüz yüze mi yapılacak?
- Kenan Işık uyandı mı, ne zaman komaya girdi, kaç yıldır komada? Son durumu nasıl? Kenan Işık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü hangi ayın üçüncü günüdür?
- Kapsam genişliyor, şartlarda yeni düzenleme! Başvurana 4.003 TL ila 8.006 TL arası ÖDEME! IBAN ya da PTTBANK ile anında hesapta!
- 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna "... bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir?
- Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?
- Fizikte hangisi, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvvetiyle birlikte evreni şekillendiren temel kuvvetlerden biri olarak kabul edilir?
- A101 22-28 Nisan AKTÜEL ÜRÜN Güncel katalog! Berjer 2.249, 4 kilo toz deterjan 84,50, Kamp çadırı 499 TL! İndirimli fırsat listesi...