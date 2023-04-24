"AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise online, yüz yüze mi yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB duyurusu ile AÖL sınavlarının nisan ayında başlayacağı bildirildi. Online (çevrim içi) sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye bildirilecektir. Peki, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise online, yüz yüze mi yapılacak?