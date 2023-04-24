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AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise online, yüz yüze mi yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2023
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AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise online, yüz yüze mi yapılacak?

"AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lise eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavlarına online katılım sağlayacaklar. Peki, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise online, yüz yüze mi yapılacak?

"AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise online, yüz yüze mi yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB duyurusu ile AÖL sınavlarının nisan ayında başlayacağı bildirildi. Online (çevrim içi) sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye bildirilecektir. Peki, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise online, yüz yüze mi yapılacak?

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.

Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

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