Ulusal Staj Programı Kariyer Kapısı Sonuç ekranı | Lisans, Ön lisans 1.-2.-3.-4. sınıf... ULUSAL STAJ PROGRAMI nedir? Stajyer ücreti ne kadar oldu?.
Kariyer Kapısı staj sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lisans 2, 3 ve 4, Ön lisans da ise 1 ve 2. sınıfların başvuruda bulunabildiği Ulusal Staj Programı ile ilgili detaylar merak ediliyor. 13 Mart itibarıyla tamamlanan başvuruların ardından sonuçlar merak edilmeye başladı. İşte Ulusal Staj Programı Kariyer Kapısı sonuç ekranı...
Yaz stajı için geri sayım başlarken üniversite öğrencileri detaylarını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Ulusal Staj Programı gençlere fırsat eşitliği ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu ve özel sektör içerisinde staj bulmalarına yardımcı oluyor. Peki stajyer ücreti ne kadar oldu? Ulusal Staj Programı nedir?
KARİYER KAPISI STAJ PROGRAMI AÇIKLANDI MI?
Öğrencilerin, başvuru süreci kapandıktan sonra işverenlerden gelen teklifleri inceleyip istediklerini kabul etmek için Kariyer Kapısı'nı düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.
ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR, NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır. Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Ulusal Staj Programı başvurusu için Kariyer Kapısı'ndan Ulusal Staj Programı'na e-Devlet ile giriş yapılması gerekiyor. Daha sonra ise e-Devlet aşamasındaki bilgileri kontrol edip ve onaylamak gerekiyor. Diğer adımda "Başvuru Formunu" her bir soruda belrtilen kriterlere göre doldurulması ve başvurunun tamamlanması gerekiyor. Başvuru süreci bittikten sonra ise işverenlerden gelen teklfileri inceleyip kabul etmek için Kariyer Kapısı'nı düzenli olarak takip etmek gerekiyor.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;
• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),
• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri
ve
• Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.
*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.
YAZ STAJI ÜCRETİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Ayrıca, yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. İlave olarak staj sonrası öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmaya devam edebilmelerini temin amacıyla geliştirdiğimiz yetenek yönetim modelini de yaygınlaştırıyoruz. Hem kamu hem özel sektör tarafının uzun zamandır beklediğini bildiğimiz Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık." dedi.
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