15 tatil ne zaman başlıyor? 2022 yarıyıl tatili erken mi başlayacak? İkinci ara tatili ile birleşecek mi?
15 tatil ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatilinin başlamasına kısa bir süre kaldı. Omicron varyantı kaynaklı vakalarda artış görülmesi sonrası yarıyıl tatilinin ara tatil ile birleştirilip birleştirilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son açıklamaları yazımızda ele aldık. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? 2022 yarıyıl tatili erken mi başlayacak? İkinci ara tatili ile birleşecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar...
15 tatil ne zaman başlıyor? Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler yarıyıl tatili için hazırlıklara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile birlikte tüm detaylar belli oldu. Son günlerce Omicron varyantı kaynaklı vaka artışı nedeniyle yarıyıl tatilinin erken başlayıp başlamayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? 2022 yarıyıl tatili erken mi başlayacak? İkinci ara tatili ile birleşecek mi? İşte cevaplar...
YARIYIL TATİLİ ÖNE Mİ ÇEKİLDİ?
Hemen şunu belirtelim ki, yarıyıl tatili daha önce belirlenen takvime göre gerçekleştirilecek. Buna göre, 2021-2022 yarıyıl tatili 21 Ocak Cuma günü dağıtılacak karnelerin ardından başlayacak. Yarıyıl tatili, 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek ve hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 07 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönen, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
MEB'DEN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE 81 İLDE DEĞERLENDİRME SINAVI
MEB'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 4,5 aydır yüz yüze eğitime devam edilirken, son 1,5 yılın öğrenme kayıplarını telafi etmek için kapsamlı çalışmalar yürütüldü.
Bu amaçla ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurs hizmeti sunan MEB, bu kursların verimliliğini ölçmek amacıyla 81 ilde ilk kez izleme ve değerlendirme sınavı uyguladı.
Destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan 7, 8, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin girdiği ortak değerlendirme sınavı, saat 10.00'da başladı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uygulamanın amacının, söz konusu kurslar aracılığıyla öğrencilerin elde ettikleri kazanımları ölçmek, bu konuda onlara geri bildirimde bulunmak ve kursların etkinliklerini artırmaya yönelik veriye dayalı bir altyapı oluşturmak olduğunu belirtti.
Uygulamanın önemine dikkati çeken Özer, şu ifadeleri kullandı:
"6 Eylül 2021 tarihinden itibaren tüm kademelerde tam zamanlı ve yüz yüze eğitim öğretime başlandı. Okullarımızın açılmasıyla beraber öğrencilerimizi özellikle önceki öğrenme kayıplarını telafi etmelerinde desteklemek amacıyla kademeli olarak ilk önce 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin, daha sonra sırasıyla 7, 11, 6 ve 10. sınıf öğrencilerinin faydalanması için okullarımızda destekleme, yetiştirme kurslarımızı hafta içi ve hafta sonu yüz yüze olacak şekilde ücretsiz açtık. Bu kurslarımızın mevcut durumuna ve verimliliğine ilişkin geri bildirim bizim için önemli. Bu bağlamda yürüttüğümüz izleme ve değerlendirme ortak sınavı kapsamında, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, sosyal bilgiler, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya derslerinin her birinden sorular içeren 33 farklı kitapçık oluşturuldu."
Salgın koşullarından dolayı öğrencilerin kurs aldıkları tek bir dersin sınav uygulamasına katılacaklarını ve sınav süresinin 40 dakika olarak planlandığını belirten Özer, "Sonuçlar, yalnızca destekleme, yetiştirme kurslarında yürütülecek iyileştirme çalışmalarına yön vermekte kullanılacak ve kesinlikle herhangi bir yerde not veya puan olarak kullanılmayacak." bilgisini verdi.
"UYGULAMA İKİNCİ DÖNEMDE DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK"
Geniş kapsamlı bir uygulamanın hayata geçirildiğini ifade eden Özer, 7, 8, 11 ve 12. sınıf düzeyinde kurslara katılan 201 bin öğrencinin örneklemde yer aldığını dile getirdi.
Özer, bununla birlikte ortaokul, imam hatip ortaokulu, yatılı bölge ortaokulu, Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, fen lisesi, güzel sanatlar lisesi, mesleki teknik Anadolu lisesi, sosyal bilimler lisesi, spor lisesi gibi farklı okul türlerinin uygulama kapsamında bulunduğunu, böylece sunulacak destekleri geliştirmek için detaylı veriler elde edileceğini vurguladı.
Bakan Özer, uygulamanın ikinci dönemde de kurs açılan tüm sınıf düzeylerinde, belirlenen derslerde gerçekleşeceğini bildirdi.
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