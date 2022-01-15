15 tatil ne zaman başlıyor? Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler yarıyıl tatili için hazırlıklara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile birlikte tüm detaylar belli oldu. Son günlerce Omicron varyantı kaynaklı vaka artışı nedeniyle yarıyıl tatilinin erken başlayıp başlamayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? 2022 yarıyıl tatili erken mi başlayacak? İkinci ara tatili ile birleşecek mi? İşte cevaplar...

YARIYIL TATİLİ ÖNE Mİ ÇEKİLDİ?

Hemen şunu belirtelim ki, yarıyıl tatili daha önce belirlenen takvime göre gerçekleştirilecek. Buna göre, 2021-2022 yarıyıl tatili 21 Ocak Cuma günü dağıtılacak karnelerin ardından başlayacak. Yarıyıl tatili, 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek ve hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 07 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönen, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.