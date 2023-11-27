Sakarya, Kocaeli’de bugün okul var mı, yok mu? 27 Kasım Pazartesi, Serdivan, Adapazarı, İzmit’te Valilik okullara tatil kararı aldı mı? İşte son durum

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada ise hava şartları sebebiyle 1'i iş yeri ve 'si sokak olmak üzere toplamda 3 su baskını olduğunu Gölcük Halıdere ile Değirmendere Sahili, İzmit Sekapark Sahili ve Körfez Sahili'nde meydana gelen deniz taşması, 7 çatı uçması, 6 ağaç ve 1 aydınlatma-elektrik direği devrilmesi ve 19'u maddi hasarlı, 4'ü yaralamalı olmak üzere 23 tane trafik kazası meydana geldiğini duyurdu.