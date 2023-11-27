Sakarya, Kocaeli'de bugün okul var mı, yok mu? 27 Kasım Pazartesi, Serdivan, Adapazarı, İzmit'te Valilik okullara tatil kararı aldı mı? İşte son durum
Bugün Sakarya ve Kocaeli'nde okulların tatil olup olmadığı konusu, yeni gün itibarıyla büyük bir merak konusu haline geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Marmara'nın kuzeyinde ve zamanla yurdun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtilmişti. Olumsuz hava koşulları sebebiyle vatandaşlar, muhtemel tehlikelere karşı uyarılmıştı. Peki bugün okul var mı, yok mu?
Ülke genelinde soğuk havaların etkisiyle birlikte, Kocaeli ve Sakarya gibi illerde ufak çaplı maddi hasarlar meydana geldi. Özellikle akşam saatlerinde Sakarya'nın yüksek bölgelerinde etkili olan kar yağışı, Kermali Yaylası'nı beyaza bürüdü. Peki 27 Kasım Pazartesi, Serdivan, Adapazarı, İzmit'te okullar tatil edildi mi?
SAKARYA VE KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ?
Sakarya ve Kocaeli'nde olumsuz hava koşulları 26 Kasım Pazar akşamı da etkisini sürdürüyor.
Sakarya'nın yüksek bölgelerinde kar yağışı etkisini gösterirken Keremali Yaylası'nda etkili olan yağışın ardından bölge beyaza büründü.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada ise hava şartları sebebiyle 1'i iş yeri ve 'si sokak olmak üzere toplamda 3 su baskını olduğunu Gölcük Halıdere ile Değirmendere Sahili, İzmit Sekapark Sahili ve Körfez Sahili'nde meydana gelen deniz taşması, 7 çatı uçması, 6 ağaç ve 1 aydınlatma-elektrik direği devrilmesi ve 19'u maddi hasarlı, 4'ü yaralamalı olmak üzere 23 tane trafik kazası meydana geldiğini duyurdu.
Okulların tatil olması kararı ise valilik tarafından alınıyor. Henüz hem Sakarya hem de Kocaeli Valiliğinden okulların 27 Kasım Pazartesi günü tatil olmasına ilişkin bir karar bulunmuyor.
Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
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