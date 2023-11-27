Bugün okul var mı, yok mu? 27-28 Kasım Pazartesi okullar tatil edildi mi, kar tatili olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...
Okulların tatil olup olmadığı sorusu, yeni haftanın başlamasıyla birlikte ve Meteoroloji'nin kar uyarısı yapmasıyla gündemin öne çıkan konularından biri haline geldi. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü bazı illerde okulların tatil ilan edilmesi, bu hafta da öğrencilerin gözünü kulağını valiliklerin yapacağı açıklamalara çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü için İstanbul ve birçok ilde kar uyarısı yaparken, valiliklerin bu uyarıya göre hareket edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki bugün okul var mı, yok mu?
Okulların tatil olup olmayacağı sorusu, hava muhalefeti uyarıları sonucunda pek çok öğrenci ve velinin gündeminde öne çıkmaya başladı. Özellikle İstanbul için geçtiğimiz günlerde yapılan meteorolojik uyarılar, 27 Kasım Pazartesi günü için okulların tatil olup olmayacağı konusunda merak uyandırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kar uyarıları ve olumsuz hava koşulları, valiliklerin alacakları kararlara odaklanmayı beraberinde getirdi. İşte son gelişmeler...
PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Olumsuz hava koşulları için uyarılar yapıldı. Gözler okullara tatil kararı gelip gelmeyeceğine çevrildi.
ZONGULDAK
📍 Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
📍 İlimiz Genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.
HATAY
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz taşkınlarından dolayı okullar 1 gün tatil edildi.Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından geçtiğimiz gün başlayan yağışlı hava Hatay'da gün içerisinde etkisini hissettirdi. İskenderun ilçesinde akşamsaatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi.Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına sonrası İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun ilçesinde 27.11.2023 Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edildi" ifadelerini kullandı.
KAR TATİLİ OLACAK MI?
Tüm İstanbullular bu hafta sonu megakentte kar yağmasını beklerken tahminler değişti. Meteoroloji verilerine göre hafta sonu yurdun geniş kesiminde yağmur ve karla karışık yağmur; bazı bölgelerde ise kar bekleniyor.
Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından hafta sonu hava durumu tahminini paylaştı. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Pazar günü İstanbul şehir merkezinde kar yok. İstanbul'un dışında yükseklerde karla karışık yağmur ve kar olabilir. Buralar Batıda Çatalca Silivri'nin yüksekleri Anadolu yakasında Çamlıca tepesi, Yakacık yüksekleri Aydos gibi."
Cumartesi Ege ve Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağmur. Pazar günü Trakya Düzce Bursa Kastamonu Eskişehir Ankara da kar. Akşam Sivas Erzurum Bayburt hattında kar şeklinde.
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