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Yarın okullar tatil mi son dakika? 28 Kasım Salı okullar hangi illerde tatil olacak? Kar tatili MEB-Valilik açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 27.11.2023
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Yarın okullar tatil mi son dakika? 28 Kasım Salı okullar hangi illerde tatil olacak? Kar tatili MEB-Valilik açıklamaları...

"Yarın okul var mı, tatil mi?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olup olmayacağı merakla bekleniyor. 27 Kasım Pazartesi bazı illerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmişti. Şimdi ise gözler olası "kar tatili" açıklamlarında çevrildi. İşte 28 Kasım 2023 kar tatili olan iller listesi!

"Yarın okullar tatil mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olup olmayacağı merakla bekleniyor. 27 Kasım Pazartesi bazı illerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmişti. Şimdi ise gözler olası "kar tatili" açıklamlarında çevrildi. İşte 28 Kasım 2023 kar tatili olan iller listesi!

27 KASIM OKULLAR HANGİ İLLERDE TATİL EDİLDİ?

Bugün, Türkiye'nin farklı bölgelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi.

İşte tatil edilen bölgeler:

Zonguldak ve Hatay'ın İskenderun İlçesi:

Zonguldak ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar bir gün süreyle tatil edildi. Öğrenci ve öğretmenler, güvenliği ön planda tutarak evlerinde kalacak.

Kastamonu'nun İnebolu İlçesi:

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle okullar tatil edildi. Fırtınanın etkisi altında alınan bu karar, öğrenci ve velilere duyuruldu.

Abana İlçesi:

İnebolu'nun ardından Abana ilçesinde de fırtına sebebiyle okullar tatil edildi. Yetkililer, öğrenci ve velileri meteorolojik koşullara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Erzurum:

Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan ve şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle okullar bir gün süreyle tatil edildi. Öğrenciler, kar yağışının yol açabileceği olumsuzluklardan korunmak adına evlerinde kalacak.

Olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda, ilgili bölgelerde alınacak ek kararlar da kamuoyuna duyurulacak.

28 KASIM OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Kar tatili duyuruları için gözler, Valiliklerden gelecek olan son dakika tatil açıklamalarına çevrildi.

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi, geldiği anda haberimiz güncellenecektir.

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