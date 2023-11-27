Yarın okullar tatil mi son dakika? 28 Kasım Salı okullar hangi illerde tatil olacak? Kar tatili MEB-Valilik açıklamaları...

27 KASIM OKULLAR HANGİ İLLERDE TATİL EDİLDİ?

Bugün, Türkiye'nin farklı bölgelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi.

İşte tatil edilen bölgeler:

Zonguldak ve Hatay'ın İskenderun İlçesi:

Zonguldak ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar bir gün süreyle tatil edildi. Öğrenci ve öğretmenler, güvenliği ön planda tutarak evlerinde kalacak.

Kastamonu'nun İnebolu İlçesi:

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle okullar tatil edildi. Fırtınanın etkisi altında alınan bu karar, öğrenci ve velilere duyuruldu.