27 Kasım Sivas, Uşak, Eskişehir'de okullar tatil mi? Bugün son dakika okul tatil kararı alındı mı? Son dakika güncel Valilik detayı...
İki ilde son dakika tatil kararının duyurulmasının ardından gözler diğer illere çevrildi. Sivas, Uşak ve Eskişehir illerinde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Arama motorlarında "Okullar tatil mi" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeler...
İki ilde son dakika tatil kararının duyurulmasının ardından gözler diğer illere çevrildi. Sivas, Uşak ve Eskişehir illerinde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Arama motorlarında "Okullar tatil mi" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeler...
YAĞIŞ UYARISI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, Doğu Akdeniz'in kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı'nda kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
SARI VE TURUNCU KODLU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan illeri tek tek sıraladı. Uyarı yapılan illerde sağanak, kuvvetli rüzgar ve yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor.
İŞTE TURUNCU KOD VERİLEN İLLER
Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.
SİVAS, UŞAK VE ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
27 Kasım'da Sivas, Uşak ve Eskişehir'de okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz açıklama gelmedi. Konu hakkında son dakika açıklaması geldiği zaman habere eklenecek.
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