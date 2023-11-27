27 Kasım Sivas, Uşak, Eskişehir’de okullar tatil mi? Bugün son dakika okul tatil kararı alındı mı? Son dakika güncel Valilik detayı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, Doğu Akdeniz'in kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı'nda kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SARI VE TURUNCU KODLU ALARM