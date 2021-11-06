Pazartesi okullar tatil mi? Ara tatil ne zaman başlıyor? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvim ile ara tatil takvimi belirlenmiş, öğretmenlerin de bu süre içerisinde idari izinli olacağı duyurulmuştu. Şimdi ise gözler ara tatil takvimine çevrildi. Peki, pazartesi okullar tatil mi? Ara tatil ne zaman başlıyor? 2021 Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte haberin detayları...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB'in takvimine göre, 2021 Kasım ara tatili 15 Kasım'da başlayacak. 1 hafta sürecek tatil 19 Kasım'da sona erecek. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün yapılacak tatilin ardından öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

İşte diğer tatil günleri: