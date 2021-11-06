10 Kasım’da okul var mı? 10 Kasım Çarşamba okullar ve üniversiteler tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi?

Son dakika... 10 Kasım okullar tatil mi? Şanlı tarihimize damga vuran, Milli mücadelemizin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yıl dönümünde saygıyla anılıyor. Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği tarih olan 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitim alan öğrenciler tarafından yarın okulların tatil olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, yarın okul var mı? 10 Kasım Salı okullar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? İşte cevaplar...

10 KASIM'DA OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, bu sene çarşamba gününe gününe denk geliyor. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için, eğitim öğretim ile birlikte normal iş günü de devam edecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıl dönümünde saygıyla anılacak.