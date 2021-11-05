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Haberler Galeri Ara tatilde öğretmenler idari izinli mi? 2021 Kasım ilk ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi, tatil mi?

Ara tatilde öğretmenler idari izinli mi? 2021 Kasım ilk ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi, tatil mi?

Ara tatilde öğretmenler idari izinli mi olacak? Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 15-22 Kasım tarihleri arasında yapacak. Ara tatil için geri sayım başlarken gözler öğretmenlerin tatil sürecine çevrilmişti. Ara tatil takviminde öğretmenlerin de tatil yapıp yapmayacağı konusunda araştırmalar sürerken konu hakkında merak edilenleri Bakan Özer yanıtladı. Peki, ara tatilde öğretmenler idari izinli mi? 2021 Kasım ilk ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi, tatil mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 10:32
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Ara tatilde öğretmenler idari izinli mi? 2021 Kasım ilk ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi, tatil mi?

Ara tatilde öğretmenler idari izinli mi? Milyonlarca öğrenci ilk ara tatil için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Ara tatil takvimi belli olurken gözler öğretmenlerin tatil sürecine çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin merakla araştırdığı idari izin konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, ara tatilde öğretmenler idari izinli mi? 2021 Kasım ilk ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi, tatil mi? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ara tatilde öğretmenler idari izinli mi? 2021 Kasım ilk ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi, tatil mi?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin ilk ara tatil 15 Kasım Pazartesi günü başlayacak. 1 hafta sürecek tatil 19 Kasım'da sona erecek. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün yapılacak tatilin ardından öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

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Ara tatilde öğretmenler idari izinli mi? 2021 Kasım ilk ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi, tatil mi?

ARA TATİLDE ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yılı ilk ara tatili için öğretmenlerin merakla araştırdığı o soruya yanıt verdi. Öğretmenlerin okula gelip gelmeyeceğine yönelik resmi açıklama yapan Bakan Özer, "Öğretmenler 15-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan ara tatilde idari izinli sayılarak okula gelmeyecek. Mesleki eğitimlerini online olarak alacak" dedi.

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Ara tatilde öğretmenler idari izinli mi? 2021 Kasım ilk ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi, tatil mi?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ADAYLARI DİKKAT! SÖZLÜ SINAV...

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

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Ara tatilde öğretmenler idari izinli mi? 2021 Kasım ilk ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi, tatil mi?

SINAVDA YANINDA OLMASI GEREKENLER

Adayların sözlü sınavda nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.