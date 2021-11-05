Ara tatilde öğretmenler idari izinli mi? 2021 Kasım ilk ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi, tatil mi?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ADAYLARI DİKKAT! SÖZLÜ SINAV...

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.