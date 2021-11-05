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Ara tatilde öğretmenler idari izinli mi? 2021 Kasım ilk ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi, tatil mi?
Ara tatilde öğretmenler idari izinli mi olacak? Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 15-22 Kasım tarihleri arasında yapacak. Ara tatil için geri sayım başlarken gözler öğretmenlerin tatil sürecine çevrilmişti. Ara tatil takviminde öğretmenlerin de tatil yapıp yapmayacağı konusunda araştırmalar sürerken konu hakkında merak edilenleri Bakan Özer yanıtladı. Peki, ara tatilde öğretmenler idari izinli mi? 2021 Kasım ilk ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi, tatil mi? İşte cevaplar...