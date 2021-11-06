6 Kasım burs ve kredi yattı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik burs ve kredi veriliyor. Bu destekten faydalanan öğrenciler, kasım ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyordu. Bakan Mehmet Kasapoğlu ise öğrencilerin merakla araştırdığı kasım ayı ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 6 Kasım burs ve kredi yattı mı? 2021 Kasım ayı KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

KASIM AYI KYK BURS VE KREDİ YATTI MI?

2021 Kasım ayı KYK burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Üniversiteli arkadaşlar, kasım ayı öğrenci burs ve kredileri hesabınıza yattı. Güle güle harcayın.

Yeni başlayan ve bu destekten faydalanmak isteyen arkadaşlara da haber verin, başvuruları kaçırmasınlar.

Son başvuru: Kum Saati 8 Kasım Çalar saat 23.59"