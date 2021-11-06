6 Kasım burs ve kredi yattı mı? 2021 Kasım ayı KYK burs ve krediler ne zaman yatacak?
6 Kasım burs ve kredi yattı mı? Yükseköğrenim eğitimi gören öğrencilere yönelik verilen burs ve kredi için son dakika gelişmesi yaşandı. Bakan Kasapoğlu, Kasım ayı KYK bursu için açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından burs ve kredilerin ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Kasım burs ve kredi yattı mı? 2021 Kasım ayı KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
6 Kasım burs ve kredi yattı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik burs ve kredi veriliyor. Bu destekten faydalanan öğrenciler, kasım ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyordu. Bakan Mehmet Kasapoğlu ise öğrencilerin merakla araştırdığı kasım ayı ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 6 Kasım burs ve kredi yattı mı? 2021 Kasım ayı KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...
KASIM AYI KYK BURS VE KREDİ YATTI MI?
2021 Kasım ayı KYK burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Üniversiteli arkadaşlar, kasım ayı öğrenci burs ve kredileri hesabınıza yattı. Güle güle harcayın.
Yeni başlayan ve bu destekten faydalanmak isteyen arkadaşlara da haber verin, başvuruları kaçırmasınlar.
Son başvuru: Kum Saati 8 Kasım Çalar saat 23.59"
2021 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
5 Kasım'da başlayan KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler, e-Devlet sistemi üzeriden başvuru yapabilecek. Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, burs sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak bir önceki değerlendirme sürecine baktığımızda, başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor.
TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?
Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?
Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.
KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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