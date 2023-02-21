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Okullar kar nedeniyle tatil edildi! Valilikten son dakika kar tatili duyurusu

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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Okullar kar nedeniyle tatil edildi! Valilikten son dakika kar tatili duyurusu

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada il genelinde etkili olan kar yağışı nedneiyle köy okulları ve taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İşte detaylar...

Ağrı'nın Hamur ve Tutak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ve taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Hamur ve Tutak ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, kar yağışının ulaşımda oluşturabileceği zorluklar nedeniyle söz konusu ilçelere bağlı köy okulları ve taşımalı eğitime 21 Şubat Salı günü ara verildiği kaydedildi.

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