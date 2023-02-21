AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2023 | AÖF bahar dönemi kayıtları ne zaman? Sınavlar online mi, yüz yüze mi olacak?
AÖF kayıt yenileme tarihleri binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Ülkemizde yaşanan depremler nedneiyle bazı sınavlar ertelendi. YÖK, son dakika açıklamasına göre; deprem nedeniyle üniversitelerin tamamı bahar dönemini uzaktan tamamlanacağı belirtildi. AÖF bahar dönemi kayıtları ne zaman? AÖF online mi, yüz yüze mi olacak?
"Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıtları ne zaman?" arama motorlarında hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremler nedeniyle eğitim-öğretimde değişiklikler yaşandı.Okullar bir süreliğine tatil edilirken bazı sınavlar da ertelendi. AÖF kayıtlarının da ertelenmesiyle birlikte öğrenciler, tarih araştırması yapmaya başladı. İşte, Anadolu Üniversiesi bahar dönemi kayıtları hakkında merak edilen detaylar...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2023?
AÖF bahar dönemi kayıt tarihleri henüz belli olmadı. Bu hafta içi konu hakkında Anadolu Üniversitesi'nden açıklama yapılması bekleniyor.
AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
AÖF sınavları için henüz net bir açıklama yok. Kayıt yenileme tarihlerinin netleşmesiyle birlikte sınavların da nasıl yapılacağı belli olacak.
AÖF SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
AÖF sınavları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde online olarak yapılmıştı.AÖF sınavlarının henüz online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceği konusunda açıklama yapılmadı.Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz güncellenecektir.
AÖF SINAV TAKVİMİ 2023
AÖF sınav takvimi yayımlanmıştı. Ara sınavlar 15-16 Nisan, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacaktı. Fakat 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası AÖF sınav tarihleri geri çekildi.
Deprem sonrası alınan kararla ön görülen kayıt takviminde değişiklik yapıldı. Kayıt yenileme işlemleri, Mart ayına kadar uzatıldı.YÖK'ün uzaktan eğitim kararı sonrası daha önce açıklanan sınav takvimi yayından kaldırıldı. Anadolu Üniversitesi'nin kısa süre içerisinde çalışmasını tamamlayıp sınav takvimini açıklaması bekleniyor.
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- AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2023 | AÖF bahar dönemi kayıtları ne zaman? Sınavlar online mi, yüz yüze mi olacak?
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