AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2023 | AÖF bahar dönemi kayıtları ne zaman? Sınavlar online mi, yüz yüze mi olacak?

"Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıtları ne zaman?" arama motorlarında hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremler nedeniyle eğitim-öğretimde değişiklikler yaşandı.Okullar bir süreliğine tatil edilirken bazı sınavlar da ertelendi. AÖF kayıtlarının da ertelenmesiyle birlikte öğrenciler, tarih araştırması yapmaya başladı. İşte, Anadolu Üniversiesi bahar dönemi kayıtları hakkında merak edilen detaylar...