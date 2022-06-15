KPSS geç başvuru tarihleri: 2022 KPSS Lisans geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? ÖSYM sınav parası kaç TL?

KPSS lisans geç başvuru işlemleri başladı. ÖSYM tarafından kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS sınavlarının 2022 lisans oturumları için hazırlıklar sürüyor. Normal başvuru süreci içerisinde başvuru yapamayan adaylar, geç başvuru süreci içerisinde işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman? 2022 KPSS Lisans geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? ÖSYM sınav parası kaç TL? İşte haberin detayları...

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

2022 KPSS lisans geç başvuru tarihleri 15-16 Haziran olarak belirlendi. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.