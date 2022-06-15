e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem sonu geldi çattı. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören milyonlarca öğrenci 17 Haziran'da karne alacak. Bir üst sınıfa geçecek olanlar ile mezuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler, e-Okul sistemi hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul not girişi kapandı mı? e-Okul VBS kapanacak mı? İşte haberin detayları...

E-OKUL NOT GİRİŞİ BİTTİ Mİ?

2022 2. döneme ait e-Okul sistemine not girişi tamamlandı. Öğrenciler 17 Haziran Cuma günü karnelerini alarak tatile çıkacaklar.

e-OKUL KAPANACAK MI? 2022 2. DÖNEM...

e-Okul VBS sistemi, bakım ve onarım dönemleri haricinde sürekli olarak hizmet vermektedir. Karne döneminin yaklaşmasıyla sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle öğrenciler de e-Okul sistemi kapatıldı olarak yorumluyor. Hemen şunu belirtelim ki, e-Okul VBS öğrencilere ait bilgilerin görüntülenmesi için kullanıldığı için sistemin kapanması söz konusu değildir. e-Okul karne gününe kadar kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecek.