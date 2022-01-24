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NUN Okulları öğrencileri ihtiyaç sahibi çocuklara sıcak bir kış hediye ediyor!

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 24.01.2022
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NUN Okulları öğrencileri ihtiyaç sahibi çocuklara sıcak bir kış hediye ediyor!

Öğrencilerin akademik başarılarının beraberinde “iyi insan” olma yolculuğunu da önemseyen NUN Okulları, sıkça gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile fark yaratmaya devam ediyor. Öğrencilerin 2015 yılında başlattıkları “Kışı Isıtan Çocuklar” sosyal sorumluluk projesi 6 senedir her yıl daha da büyüyerek pek çok ihtiyaç sahibi çocuğun yüzünü güldürmeye devam ediyor.

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