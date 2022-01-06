NUN Okullarından yüzde 100 Uluslararası Bakalorya başarısı!

DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE BİR BAŞARI!

IB Küresel istatistiklerinde %87 olan diploma alma oranını; %100 başarı sağlayarak geride bırakan NUN Okulları öğrencileri, 36.30'luk ortalama puan ile de dünya ortalamasının üzerine çıktı.

Cambridge, Oxford, Harvard ve Stanford gibi dünyanın seçkin üniversitelerine kabul edilmek için gereken başarı düzeyi olan 40 ve üzeri puan alan öğrencilerin oranı ise %30,3.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida ÜYE; "NUN Okulları olarak kurulduğumuz günden bu yana tüm yaş gruplarında IB eğitim modelini ve MEB müfredatını uygulayarak kendi özgün içeriklerimizi oluşturmayı tercih ettik. IB eğitim modeli, bizim en önemli gayelerimizden biri olan "iyi insan yetiştirme" hedefimiz noktasında birçok açıdan bizim sistemimizle örtüşüyor. Bu çerçeveden bakıldığında, NUN Okulları olarak bizim temel prensip ve ilkelerimizle de güzel bir sentez oluşturan program, aynı zamanda öğrencilere yurt içi ve yurt dışında son derece cazip avantajlar sunuyor.