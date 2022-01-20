PYBS bursu yattı mı? 20 Ocak İOKBS bursu ne zaman verilecek? 2022 MEB bursu ne kadar? Son açıklamalar

PYBS bursu ne zaman yatacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 İOKBS bursu için süreç tamamlandı. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ocak ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Ocak ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, PYBS bursu yattı mı? 20 Ocak İOKBS bursu ne zaman verilecek? 2022 MEB bursu ne kadar? İşte haberin detayları...

PYBS BURSU YATTI MI?

Hemen şunu belirtelim ödemeler illere göre farklılık gösteriyor. MEB'den yapılan açıklamada, 2022 Ocak ayı PYBS bursu ödemelerinin ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacağı bildirildi. Kesin olarak ödeme tarihi henüz bilinmezken, öğrencilerin hesaplarını kontrol etmelerinde fayda var.