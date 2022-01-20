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E Okul kapandı mı? 2022 E Okul not girişi bitti mi? MEB E-Okul öğretmen not girişi ne zaman bitiyor?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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E Okul kapandı mı? 2022 E Okul not girişi bitti mi? MEB E-Okul öğretmen not girişi ne zaman bitiyor?

2022 E Okul not girişi bitti mi? E Okul kapandı mı? MEB E-Okul öğretmen not girişinin ne zaman bittiği öğretmenlerin araştırdığı konulardan birisi oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden notlar görüntülenebiliyor. Öğretmenler bu sistemde not veriyor. Peki; 2022 E Okul not girişi bitti mi? E Okul kapandı mı? E-Okul öğretmen not girişi ne zaman bitiyor? Karneler 21 Ocak gününden itibaren öğrencilere verilecek.

E Okul kapandı mı? 2022 E Okul not girişi bitti mi? MEB E-Okul öğretmen not girişi ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan E-Okul sisteminde öğretmenler not girişi yapıyor. Not girişini yaptıktan sonra, öğrenciler ve veliler de bu notları görüntüleyebiliyor. Peki; E Okul kapandı mı? E Okul not girişi bitti mi?

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.

Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir.

Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi... Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E OKUL KAPANDI MI?

E Okul'un ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Sistemin saat kaçta kapanacağı henüz açıklanmadı.

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