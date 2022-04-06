06 Nisan 2022, Çarşamba
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NUN Eğitim ve Kültür Vakfından "Ramazanın Işığını Yakala" 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 06.04.2022
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NUN Eğitim ve Kültür Vakfından Ramazanın Işığını Yakala 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

NUN Eğitim ve Kültür Vakfının ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği "Ramazanın Işığını Yakala" 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'na 2 Mayıs'a kadar başvurulabilecek.

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