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MSÜ sınav yerleri sorgulama: 2022 MSÜ sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? ÖSYM açıkladı

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2022 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
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MSÜ sınav yerleri sorgulama: 2022 MSÜ sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? ÖSYM açıkladı

MSÜ sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? 2022 MSÜ sınavı 27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Tek oturumda uygulanacak MSÜ sınavı öncesinde gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılacak adaylar, sınav giriş belgesinin renkli mi ya da siyah beyaz mı olacağını araştırıyor. Sınava girerken zorunlu olan sınav giriş belgesinin detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, 2022 MSÜ sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? İşte MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı...

MSÜ sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 MSÜ sınavına saatler kala sınav hakkında bazı sorular gündeme geldi. Sınava hazırlıklarını tamamlayan adayların sınava katılabilmeleri için sınav giriş belgelerini çıktı olarak almaları gerekiyor. Sınav giriş belgelerinin nasıl olması gerektiği konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, 2022 MSÜ sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? İşte MSÜ sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 2022 MSÜ sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

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MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

Hemen şunu belirtelim ki, MSÜ sınav giriş belgesinde renkli olma zorunluluğu bulunmuyor. Sınav giriş belgelerini siyah-beyaz olarak da alabilirsiniz. Ancak, siyah-beyaz alınacak sınav giriş belgelerinde, adayın fotoğrafının net görünür şekilde olması gerekiyor.

MSÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

2022 MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

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